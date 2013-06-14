Прокуратура Чехии предъявила обвинения семи политикам

Как передает РИА Новости, об этом сообщил прокурор Иво Иштван.

Полиция в ночь на 13 июня задержала руководителя секретариата премьер-министра Яну Нагыову, а также ряд политиков, близких к правящей Гражданской демократической партии. После этого Нечас сообщил, что у него нет причин уходить в отставку. По данным СМИ, вчера вечером должно было состояться внеочередное заседание Совета безопасности страны. Об его итогах не сообщается.

Среди предъявленных обвинений, в частности, фигурирует злоупотребление функциями военной разведки. По словам Иштвана, некоторым бывшим депутатам нижней палаты парламента предъявили обвинения в коррупции. Других подробностей не приводится.

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Оппозиционная Чешская социал-демократическая партия (CSSD) требует отставки Нечаса и правительства. "Социал-демократы ожидают незамедлительную отставку премьер-министра Петра Нечаса и всего правительства. Если это не произойдет, то социал-демократы поднимут вопрос о вынесении вотума недоверия", - сказала представитель партии.

Ранее СМИ сообщали, что сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью провели обыски в офисах в Праге, а также на виллах и офисах бизнесменов, близких к Гражданской демократической партии. Обыски также прошли в Министерстве обороны, здании мэрии Праги и в других госучреждениях. По данным чешского агентства ЧТК, среди задержанных - руководитель военной разведки Милан Кованда.