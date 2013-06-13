По Чехии прокатились волна арестов

Начавшиеся в среду и продолжающиеся сегодня рейды полиции по кабинетам высокопоставленных чиновников правительства и офисам бизнесменов не имеют аналогов в новейшей истории Чехии, сообщают местные СМИ. В них участвуют около 400 полицейских, многие из которых входят в элитное подразделение по борьбе с организованной преступностью.

Обыскам подверглись, в частности, кабинеты в центральном аппарате правительства, в Министерстве обороны и в помещениях городских властей Праги.

По данным чешской прессы, среди задержанных - глава аппарата, ближайшая соратница и советница премьер-министра Петра Нечаса Яна Надьова, один бывший министр, бывший глава военной разведки и другие политики и чиновники.

Рейды полиции связывают с расследованием коррупционных связей между бизнесменами и чиновниками и распределением государственных - или пражских городских - заказов и подрядов.

В связи с этим чешская пресса называет имена двух бизнесменов-лоббистов, у которых тоже прошли обыски.

Премьер Нечас на срочно созванной пресс-конференции сказал, что пока не собирается подавать из-за этих событий в отставку. "Я уверен, что сам лично не делал ничего нечестного, и что мои коллеги тоже ничего нечестного не делали", - сказал премьер-министр.