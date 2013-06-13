США продлили санкции против Лукашенко

23:31, 13 июня 2013
Мир
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США продлили еще на год санкции в отношении руководства Белоруссии, введенные в 2006 году, сообщает пресс-служба Белого дома.

По мнению администрации США, действия белорусского руководства подрывают развитие демократических институтов в стране.

"В 2012 году правительство Белоруссии продолжило подавление политической оппозиции, гражданского общества и независимых СМИ. Прошедшие 23 сентября выборы не отвечали международным стандартам", - говорится в документе, подписанном президентом США Бараком Обамой.

Как заявляет Белый дом, нарушения прав человека и политические репрессии в Белоруссии представляют угрозу национальной безопасности США.

Санкции, введенные администрацией 43-го президента Джорджа Буша, предусматривали блокирование собственности и активов десяти руководителей правительства Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко.

Режим санкций, которые ранее уже продлялись, должен был истечь 16 июня этого года, замечает РИА Новости.

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