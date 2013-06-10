ЕС упрощает правила перевозки домашних животных

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение формально принято сегодня на заседании Совета министров ЕС по вопросам транспорта, телекоммуникаций и энергетики в Люксембурге.

Согласно решению, планируется разрешить свободную перевозку таких домашних животных, как коты, собаки и хорьки, если они имеют соответствующие идентификационные документы, которые, в частности, подтверждают прохождение вакцинации от бешенства.

Новый законодательный акт также устанавливает требования к сопроводительным идентификационным документам.

Кроме того, предусмотрено, что один хозяин не может перевозить более 5 домашних животных, кроме случаев участия в международных выставках или спортивных соревнованиях.

Законодательный акт вступит в силу в Евросоюзе через 18 месяцев с момента обнародования в Официальном журнале ЕС.