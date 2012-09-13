Самая высокая собака в мире живет в США (фото)
09:39, 13 сентября 2012Курьёзы
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Дог Зевс из США ростом 1,12 м попал в Книгу рекордов Гиннеса.
Зевс - рекордсмен. Фото с сайта london24
Датский дог из американского штата Мичиган по кличке Зевс ростом 1,12 м попал в Книгу рекордов Гиннеса как самая высокая собака в мире.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Франс Пресс», для того, чтобы прокормить четвероногого любимца весом более 70 кг, хозяйке Зевса Дэнис Дорлаг ежедневно требуется 14 кг корма.
«Рекорд» Зевса занесен в новый выпуск Книги рекордов Гиннеса.
На сайте Книги информация о «самой высокой из живущих собак» пока не обновилась - там по-прежнему указан «Великан Джордж» из штата Аризона. Его рост составляет 1,092 м. Рекорд был зафиксирован 15 февраля 2010 года.
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