Во время протестов в Турции задержаны семь иностранцев

Об этом сообщил премьер страны Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Туниса Али аль-Арейдом, передает РИА «Новости».

В то же время Эрдоган отметил, что среди задержанных во время протестов в Турции нет иностранцев с дипломатическими паспортами.

Ранее СМИ сообщали, что у задержанного греческого студента якобы был дипломатический паспорт.

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"В ходе беспорядков задержаны семь иностранцев. Дела шестерых сейчас находятся в прокуратуре, один только задержан. Ни у одного нет дипломатического паспорта", - сказал Эрдоган.

Продолжающиеся по всей Турции антиправительственные выступления начались из-за намерения властей вырубить парк Гези в центральном районе Стамбула Таксиме.

За время выступлений задержано более трех тысяч человек, многие после составления протоколов отпущены.