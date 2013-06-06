150 украинских туристов третьи сутки не могут вылететь из Хургады
13:04, 06 июня 2013Мир
4448 0
Более полутора сотни украинских туристов уже третьи сутки не могут вылететь из египетской Хургады.
Украинцы застряли в Хургаде/ Фото: Википедия
Людей должны были доставить в Украину еще во вторник, однако рейс отменили по неизвестным причинам. Об этом "5 каналу" сообщили родственники туристов.
Туристическая компания "Анекс-Тур" не выходит на контакт и не комментирует причины задержки. Нет комментариев и от авиакомпании "ЮТэйр-Украина", самолет которой не смог вылететь.
СМИ: Отдых за границей могут обложить туристическим налогом
Украинское посольство в Египте сообщило, что в Хургаду отправили специалистов, которые должны отремонтировать самолет, впрочем, когда именно это произойдет - не уточняют.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter