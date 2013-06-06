150 украинских туристов третьи сутки не могут вылететь из Хургады

Людей должны были доставить в Украину еще во вторник, однако рейс отменили по неизвестным причинам. Об этом "5 каналу" сообщили родственники туристов.

Туристическая компания "Анекс-Тур" не выходит на контакт и не комментирует причины задержки. Нет комментариев и от авиакомпании "ЮТэйр-Украина", самолет которой не смог вылететь.

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Украинское посольство в Египте сообщило, что в Хургаду отправили специалистов, которые должны отремонтировать самолет, впрочем, когда именно это произойдет - не уточняют.