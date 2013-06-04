СМИ: Отдых за границей могут обложить туристическим налогом

Как сообщает КоммерсантЪ-Украина, полученные средства госагентство планирует потратить на развитие туристической отрасли.

На вчерашнем закрытом заседании правительства, которое традиционно проходит по понедельникам, с докладом о динамике развития внутреннего и внешнего туризма и перспектив отрасли выступила руководитель Государственного агентства по вопросам туризма и курортов Елена Шаповалова.

«Едва ли не единственным конкретным мероприятием, которое предложила госпожа Шаповалова, является инициатива ввести налог в размере 1% от минимальной зарплаты для всех граждан Украины, выезжающих отдыхать за границу», - сообщил народный депутат Игорь Швайка («Свобода»).

По его словам, на новом налоге госагентство рассчитывает заработать 16,8 млн грн, которые обещает потратить на развитие туристической отрасли.

В своем выступлении Елена Шаповалова также отметила, что для разработки концепции Государственной целевой программы развития туризма Госагентство привлекло авторитетную международную консалтинговую компанию. «Нам так и не удалось узнать у госпожи Шаповаловой, что это за агентство, но мы готовим депутатское обращение по поводу того, кто профинансировал эту работу, и в каком объеме были выделены средства»,— сказал Швайка.

В конце выступления главы Госагентства, премьер-министр Николай Азаров попросил уточнить статистическую информацию о количестве заключенных контрактов между субъектами туристической отрасли Украины. «Однако этой информации у госпожи Шаповаловой не оказалось, на что глава правительства попросил ее вести такую статистику»,— рассказал депутат.

Тем временем, представители Партии регионов считают поддержку любых инициатив, связанных с налогообложением в туристической отрасли, преждевременной.

«Для начала необходимо сосредоточится на законопроектах, которые предоставят инвестиционную базу для привлечения инвесторов в туристическую отрасль нашей страны,— считает первый заместитель главы комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Эльбрус Тадеев (Партия регионов).— Никаких инициатив о дополнительном налогообложении мы не выдвигали».