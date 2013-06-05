В Ереване провели пикет под лозунгом «Газпром, вон из Армении!» (фото)

В акции приняли участие около 20 членов инициативы "Давайте пресечем подорожание газа".

Пикетирующие хотели передать письмо послу РФ Ивану Волынкину, в котором говорилось, что подорожание газа приведет к увеличению коммунальных расходов и росту цен в целом, пишет Росбалт.

Активисты пришли к посольству с плакатами: "Россия, уходи из Армении!" и "Газпром, вон из Армении!". Участники акции считают, что в Армению можно поставлять газ из Ирана и внедрять использование альтернативных источников энергии. К пикетчикам из посольства никто не вышел.

Как известно, Газпром сообщил о своем намеринии повысить стоимость газа для Армении с $180 до $270 за тысячу кубометров еще в середине мая. Новые тарифы должны вступить в силу в начале июля.