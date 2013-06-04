Газпром считает реверс газа в Украину из Европы небезопасным

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал заместитель главы «Газпрома», генеральный директор «Газпром экспорт» Александр Медведев на пресс-конференции в Москве.

«Нельзя в одностороннем порядке говорить, что мы введем реверс. Это не только некорректно, но и небезопасно со всех точек зрения. Я не хочу комментировать это, потому что мы должны проанализировать то, что происходит, и кто является участником (реверсных поставок). Но из общих соображений: для проведения реверсных операций необходимо участие всех вовлеченных сторон – поставщика, покупателя, транспортного оператора, владельца транспортной системы», - сказал Медведев.

При этом он отметил, что для континентальной Европы реверс очень распространенное явление и «Газпром» является его участником, но при этом все контракты и технические условия таких операций согласованы.

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По словам замглавы «Газпрома», реверс реверсу рознь, так как бывает физический реверс и виртуальный реверс. Он назвал виртуальный реверс без участия поставщика «самодеятельностью», подчеркнув при этом, что речь идет о сложной технической системе газопроводов, идущих из России через Украину в Европу.

«Здесь самодеятельностью можно заниматься, но на конкурс Евровидения вряд ли попадешь», - сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры о реверсных поставках газа с территории Румынии.

Кроме того, Украина ведет переговоры о возможных поставках газа в режиме реверса с территории Словакии и уже согласовала техническую часть процесса. 15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.

28 марта во время визита в Венгрию премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии.

Ориентировочный объем газа, который может быть законтрактован и поставлен по реверсной схеме через территорию Словакии и Венгрии составляет 7 млрд кубометров. Контракт о поставках может быть подписан в течение 2013 года.