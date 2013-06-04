США назначили $23 миллиона награды за африканских террористов

Госдепартамент интересуют данные, которые позволят Вашингтону выйти на руководителей «Аль-Каеды в странах исламского Магриба» (AQIM), «Движения за единство и джихад в Западной Африке» (MUJWA), «Подписавшихся кровью» и «Боко харам», сообщает Lenta.ru.

В общей сложности Вашингтон готов отдать за информацию о террористах 23 миллиона долларов. Выше всего США оценили лидера нигерийской террористической организации «Боко Харам» Абубакара Шекау, за которого готовы заплатить семь миллионов долларов. Группировка «Боко Харам» организовала, в частности, теракт у представительства ООН в столице Нигерии Абудже в 2011 году, в результате которого погибли 24 человека.

По пять миллионов США выделили на главу «Аль-Каеды в странах исламского Магриба» Яхью Абу эль-Хаммама и основателя «Подписавшихся кровью» Мохтара Бельмохтара. Яхья эль-Хаммам, по сведениям американцев, является организатором терактов и похищений людей в Северной и Западной Африке. Предположительно, он был причастен к убийству французского заложника в 2010 году в Нигере. Мохтар Бельмохтар ранее был одним из лидеров AQIM, однако его исключили оттуда за нарушение дисциплины. Тогда он организовал собственную группировку «Подписавшиеся кровью», которая осуществила нападение на алжирское газовое месторождение Ин-Аменас в январе 2013 года, жертвами которого стали по меньшей мере 38 человек.

Награды в три миллиона долларов получат те, кто предоставят ценные данные еще об одном лидере «Аль-Каеды в странах исламского Магриба» Малике Абу Абделькариме и пресс-секретаре «Движения за единство и джихад в Западной Африке» Омаре Улде Хамахе. На Малика Абделькарима возлагают ответственность за похищения людей и террористические атаки в Северной и Западной Африке. Омар Хамаха ранее также являлся членом AQIM и занимался захватом заложников, а затем перешел в группировку MUJWA, которая выделилась из магрибской «Аль-Каеды».

Деньги на террористов предоставлены по правительственной программе США «Награда за справедливость», которая была запущена в 1984 году. С тех пор американские власти выплатили 125 миллионов долларов более чем 80 информаторам, которые помогли Вашингтону посадить за решетку террористов или предотвратить теракты.