Хакеры массово атаковали госсайты Саудовской Аравии

19:14, 25 мая 2013
Мир
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Сайты государственных ведомств Саудовской Аравии, в том числе ресурс министерства информации королевства, подверглись скоординированной атаке хакеров.

Хакеры массово атаковали саудовские сайты

Как передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс, некоторое время на взломанных интернет-страницах был размещен флаг Алжира, однако никаких заявлений от алжирских или иных хакерских групп пока не последовало.

Помимо правительственных интернет-ресурсов злоумышленники смогли получить доступ и к серверам информационного агентства Al-Ekhbariya, телеканалов Al-Riyadiyah и Channel One, а также радиостанции Quran Radio. Также пострадала сетевая инфраструктура Центра культуры имени короля Фахда.

Ранее в мае этого года от действий хакеров пострадал сайт министерства внутренних дел королевства.

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