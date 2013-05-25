Хакеры массово атаковали госсайты Саудовской Аравии
19:14, 25 мая 2013Мир
1288
Сайты государственных ведомств Саудовской Аравии, в том числе ресурс министерства информации королевства, подверглись скоординированной атаке хакеров.
Хакеры массово атаковали саудовские сайты
Как передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс, некоторое время на взломанных интернет-страницах был размещен флаг Алжира, однако никаких заявлений от алжирских или иных хакерских групп пока не последовало.
Помимо правительственных интернет-ресурсов злоумышленники смогли получить доступ и к серверам информационного агентства Al-Ekhbariya, телеканалов Al-Riyadiyah и Channel One, а также радиостанции Quran Radio. Также пострадала сетевая инфраструктура Центра культуры имени короля Фахда.
Ранее в мае этого года от действий хакеров пострадал сайт министерства внутренних дел королевства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter