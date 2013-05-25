Хакеры массово атаковали госсайты Саудовской Аравии

Как передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс, некоторое время на взломанных интернет-страницах был размещен флаг Алжира, однако никаких заявлений от алжирских или иных хакерских групп пока не последовало.

Помимо правительственных интернет-ресурсов злоумышленники смогли получить доступ и к серверам информационного агентства Al-Ekhbariya, телеканалов Al-Riyadiyah и Channel One, а также радиостанции Quran Radio. Также пострадала сетевая инфраструктура Центра культуры имени короля Фахда.

Ранее в мае этого года от действий хакеров пострадал сайт министерства внутренних дел королевства.