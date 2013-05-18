Адвокатам Царнаева запретили его фотографировать

Согласно правилам тюрьмы, в которой находится Царнаев, в нее запрещено приносить фотокамеры. Тем не менее, адвокаты настаивают, что фотографии отобразят физическое и психическое состояние Царнаева во время его пребывания в тюрьме. Эти снимки можно использовать для смягчения приговора.

Судья Мэриэнн Боулер (Marianne Bowler) заявила, что Царнаева будут фотографировать только сотрудники тюрьмы. Фотографии смогут использовать как адвокаты, так и сторона обвинения.

В результате теракта 15 апреля в Бостоне во время международного марафона погибли три человека, ранены были более 250, напоминает РИА Новости. В организации теракта подозреваются Тамерлан Царнаев, погибший в перестрелке с полицией 19 апреля, а также его брат Джохар, который находится в тюрьме. Ему были предъявлены обвинения в применении оружия массового поражения и умышленном уничтожении имущества при помощи взрывных устройств, повлекшем гибель людей.