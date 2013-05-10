Власти Грузии подумывают над легализацией марихуаны

Правительство Грузии рассматривает вопрос возможной декриминализации марихуаны, так как введение запретов в некоторых случаях чревато обратными последствиями.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко, передает РИА «Новости».

"В сфере наркотиков за механическим запретом очень часто следует эффект рикошета, то есть усиление, развитие других направлений и так далее. Это тема, где необходима обдуманная стратегия, одна из частей которой - легализация марихуаны", - сказал Сергеенко.

По его словам, в современном мире есть множество стран, где тема декриминализации марихуаны рассматривалась, и некоторые государства приняли этот закон.

"Но тот факт, что мы сейчас этот вопрос обсуждаем, не значит, что мы проснемся в один прекрасный день, и марихуана будет продаваться в супермаркетах. Конечно же, это не так, и обсуждение должно быть продолжено", - отметил министр.

Согласно законодательству Грузии, незаконное изготовление, хранение наркотического вещества для личного употребления карается штрафом, исправительным трудом либо лишением свободы до 1 года.