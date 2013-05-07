Российский оппозиционер получил приговор за плакат "Путин підрахуй"

Как отмечается, суд признал Шаповалова виновным по статье 20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство»). Оппозиционер был освобожден прямо в зале суда, так как уже отбыл сутки заключения.

В обвинительном заключении судья отметил, что «изготовление плаката носило умышленный характер». Сам плакат, как отмечает ИА «Версия», уничтожен.

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Михаил Шаповалов был задержан в понедельник, 6 мая, перед началом шествия в поддержу узников «Болотного дела». Представители полиции сочли надпись неприличной.