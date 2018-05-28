Митинги на Болотной площади год спустя: Российская оппозиция против оппозиции

Два года назад, зимой, на улицы российских городов, на Сахарова и Болотную площадь в Москве выходили сотни тысяч людей. Так или иначе, они верили, что своими мирными протестами сумеют повлиять на власть и улучшить жизнь в стране. Несколько недель в декабре 2011 года даже стало казаться, что положительные преобразования возможны. Однако и сторонники власти, и ее противники, оказались обманутыми: на Новогодние праздники лидеры отложили борьбу, а в реальной жизни россиян почти ничего не изменилось. Это привело к разочарованию общества и последующие акции протеста с каждым разом были все малочисленнее. Мобилизовать протестный потенциал россиян оппозиция попыталась после президентских выборов 2012 года. В мае, за день до инаугурации нового старого главы государства – Владимира Путина, в РФ состоялся «Марш миллионов». Участники акции жестко критиковали парламентские и президентские выборы в России, называя их нелегитимными. А основными требованиями митингующих были: проведение политической реформы, реформы законодательства о выборах, а также проведение досрочных выборов – в Государственную думу до конца 2012 года, и главы государства весной 2013 года. Собственно, сегодня, через год после описываемых событий, воз и ныне там: никакой перезагрузки власти в России не произошло, а уличный протест дискредитирован.

Мелкие уступки

Во-первых, этому «поспособствовал» тот факт, что год назад акция протеста была заявлена как мирная, но закончилась потасовками митингующих с полицией и ОМОНом. Давка, потасовки, бросание дымовых шашек и отсутствие консолидации в рядах лидеров оппозиции, привели к тому, что сотрудники правоохранительных органов задержали несколько сотен человек. Параллельно, была запущена информационная кампания относительно действий организаторов «Марша миллионов». Мол, их разноплановые призывы к людям, вышедшим на митинг, не более чем хорошо спланированная провокация. «В какой-то момент перед входом на Болотную площадь члены оргкомитета акции отказались идти на согласованное место проведения митинга и устроили сидячую забастовку», - заявил тогда прессе Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, обращение которого идти на переговоры с представителями полиции Москвы, организаторы митинга проигнорировали.

Во-вторых, формально, власть выполнила требования участников прошлогодних акций протеста, упростив регистрацию политических партий. Теоретически, собрав 500 человек, уже можно участвовать в выборах. Учитывая, что перед выборами в Государственную думу в декабре 2011 года в РФ было зарегистрировано лишь семь партий, теперь их количество, по данным Министерства юстиции России, достигло 65-ти. И будет еще больше. Правда, этот фактор еще больше размывает оппозиционную поляну. Если раньше все меньшевики консолидировались, то сейчас у них нет такой необходимости, поскольку каждое течение может иметь свою партию.

Кроме того, право на регистрацию в РФ партии все же получают довольно избирательно. К примеру, 6 мая 2013 года стало известно, что регистрация партии «Народный альянс», которую основали сторонники оппозиционера Алексея Навального, приостановлена. Что послужило причиной такого решения Минюста – пока неизвестно. Однако в законе «О политических партиях» говорится, что регистрация приостанавливается, если в поданных документах обнаружатся ошибки. На их устранение создателям партии дается три месяца. Но, если ошибки не будут исправлены в срок, Минюст может вовсе отказать в регистрации. Как бы там ни было, сторонники Навального уже не смогут поучаствовать в осенних выборах 2013 года.

В поисках главного «гетьмана»

В-третьих, сегодня оппозиционеры разобщены как никогда. Одни считают это следствием пропагандистской работы властной «машины». «Мои наблюдения – уровень страха по сравнению с прошлым годом вырос. Компании, которые раньше спокойно с нами работали, боятся даже сцену и звук поставить. Страх это то, что им (власти, – УНИАН) нужно, чтобы издеваться и дальше…», - заявил недавно один из лидеров оппозиционного протестного движения Борис Немцов. Кроме этого, он подчеркнул, что власти РФ «хоронят протест с первого дня существования, но никак похоронить не могут». «Это такая пропагандистская тактика – надо говорить, что протест в России умер, но это не так», - сказал он.

По словам политика, власти дискредитируют лидеров оппозиции по принципу «мы жулики и воры, но оппозиционеры не лучше».

Другие склоняются к мысли, что в рядах меньшевиков и без вмешательства властей достаточно проблем. И главная такая же, как и у украинской оппозиции – отсутствие четких и понятных целей, а также большое количество лидеров, не находящих между собой общего языка. В пользу этой версии, в частности, свидетельствует проведение 5 мая акции протеста, получившей название «Весенний марш свободы». Так, организаторами акции стала инициативная группа, которая называет себя Экспертный совет оппозиции (ЭСО). В нее входят те, кто не попал в состав Координационного совета оппозиции (КСО), созданного осенью прошлого года. «Люди хотят новых маршей, а Координационный совет все попытки провести марш загубили на корню», - заявил один из членов ЭСО, лидер международного научного общественно-политического движения «Светлые силы» Станислав Шатов. По его словам, акция 5 мая стала своеобразным ответом на бездействие КСО, который за полгода своего существования не объединил оппозицию в России, а, наоборот, разрушал ее.

Как бы там ни было, поддержать протест 5 мая решились едва ли тысяча человек. Полиция во время шествия насчитала и того меньше – около 400 активистов и более сотни журналистов. А к концу мероприятия на Болотной площади осталось не больше двухсот участников.

Впрочем, даже такая куцая акция спровоцировала в рядах оппозиции взаимные обвинения. В ЭСО заявили, что лидеры из Координационного совета провели контрагитацию и своими уговорами вынудили людей отказаться от участия в шествии 5 мая. В свою очередь, организаторы «Марша миллионов», намеченного на 6 мая, обвинили своих оппонентов в политике раскольничества и попытке отомстить тем, кого, в отличие от них, россияне выбрали в КСО.

Кроме того, прозвучали и мнения, что акция в пасхальное воскресенье была спланирована в Кремле. Мол, провал этого шествия по улицам Москвы позволит власти рассказывать о крахе протестного движения в России. В пользу этой версии работают два фактора. Первый – большинство печатной продукции на акции – растяжки и флаги – были изготовлены профессионально, чего раньше не было. Второй – значительный интерес к шествию проявили государственные СМИ. Больше всего удивило присутствие корреспондентов центральных каналов, чего раньше на подобных мероприятиях, опять-таки, не было.

Политические узники как примета времени

Возвращаясь к нашему основному повествованию, отметим, что самым большим ударом по оппозиции стало буквальное уничтожение ее уличных лидеров. В частности, после показа на телеканале НТВ документального фильма «Анатомия протеста-2» в отношении одного из лидеров российской оппозиции Сергея Удальцова и еще двух активистов «Левого фронта» было возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в подготовке к организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года, так как в фильме речь шла о встречах Удальцова и его соратников с официальными лицами Грузии для свержения российского правительства. И грозит им ни много, ни мало – до 10 лет лишения свободы.

Столько же времени может провести за решеткой уже упоминаемый выше известный российский оппозиционер – Алексей Навальный. Его обвиняют в организации хищения имущества предприятия «Кировлес» путем растраты в особо крупных размерах. Примечательно, что по статье, предъявленной оппозиционеру, более 60% обвиняемых приговариваются к условному сроку. Впрочем, адвокаты уверены, что Навальному рассчитывать на столь мягкий приговор не стоит. Отметим, что уголовные дела заведены против трех десятков участников прошлогодней акции протеста. И эта тема стала главной линией на митинге оппозиции образца 2013 года с основным лозунгом – «За свободу!».

Сопротивление становится долгом?

Собственно, главные требования оппозиции Борис Немцов озвучил накануне: «Во-первых, это немедленное освобождение узников Болотной и всех политических заключенных. Во-вторых, прекращение заказных политических процессов (дело Навального, дело Удальцова-Развожаева)». Кроме того, участники митинга 6 мая требуют изменить Конституцию и запретить одному человеку занимать должность президента более двух раз. «Мы требуем расследования и доведения до суда всех резонансных коррупционных дел, в которых замешаны высшие должностные лица страны, в том числе и дел о беспрецедентных многомиллиардных хищениях на олимпийских стройках. Мы требуем отмены политической цензуры, в первую очередь, на телевидении, и допуска к СМИ гражданских активистов и оппозиции… И мы обязаны добиться их выполнения. Иначе нельзя», - заявил он.

Годовщина «Марша миллионов» прошла без массовых эксцессов, так как к акции подготовились и оппозиционеры, и правоохранители. Первые пресекали любые провокации в толпе митингующих, однако мелкие стычки с так называемыми «православными активистами» все же произошли. Вторые – еще до начала акции «провели» всех митингующих сквозь 30 металлодетекторов. Разница была лишь в «показаниях» относительно количества участников акции. Оппозиционеры заявили, что мероприятие собрало на площади около 50 тысяч человек, участники проекта «Белый счетчик» - более 25 тысяч человек, в полиции же насчитали не более 8 тысяч.

В любом случае, идея ходить на митинги в России теряет популярность, хотя антипутинские настроения в Москве и Санкт-Петербурге не угасают. Они, скорее, перемещаются с улиц на кухни. Сегодня те россияне, кто еще выходит на митинги, понимают, что реальных возможностей что-либо изменить сегодня, у них нет. В оппозиции же призывают не сбавлять протестную активность и бороться за установление демократии. Вероятнее всего, следующая массовая волна народного недовольства накроет Россию не раньше выборов мэра Москвы или выборов в Государственную думу.

Татьяна Урбанская, Роман Цимбалюк