В Калифорнии бушуют лесные пожары

В американском штате Калифорния бушуют шесть крупных лесных пожаров, с огнем борются более трех тысяч пожарных, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Из-за пожара «Спрингс» перекрыт участок магистрали Тихоокеанского побережья. Огонь приближается к северо-западной части Лос-Анджелеса.

Площадь пожара «Спрингс» с утра 3 мая выросла в три раза. В результате пожара повреждены более десятка домов, еще около четырех тысяч домов находятся в опасности.