Бомбы в Бостоне были взорваны с помощью мобильного телефона

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник, близкий к следствию.

В устройства были вмонтированы средства управления из игрушечных машинок.

Бомбу привели в действие через мобильный телефон.

Братья, устроившие теракт на бостонском марафоне, собрали бомбы по инструкции из журнала. О статье "Делаем бомбу на маминой кухне" в выпускаемом Аль-Каидой журнале Inspire сотрудникам ФБР рассказал выживший Джохар Царнаев.

По его словам, старший брат Тамерлан также регулярно посещал сайты, пропагандирующие исламский экстремизм и содержащие подробные инструкции по изготовлению взрывных устройств, передает РосБизнесКонсалтинг.