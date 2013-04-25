Бомбы в Бостоне были взорваны с помощью мобильного телефона
07:17, 25 апреля 2013Мир
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Взрывные устройства, которые сработали во время марафона в Бостоне 15 апреля, были радиоуправляемыми.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник, близкий к следствию.
В устройства были вмонтированы средства управления из игрушечных машинок.
Бомбу привели в действие через мобильный телефон.
Братья, устроившие теракт на бостонском марафоне, собрали бомбы по инструкции из журнала. О статье "Делаем бомбу на маминой кухне" в выпускаемом Аль-Каидой журнале Inspire сотрудникам ФБР рассказал выживший Джохар Царнаев.
По его словам, старший брат Тамерлан также регулярно посещал сайты, пропагандирующие исламский экстремизм и содержащие подробные инструкции по изготовлению взрывных устройств, передает РосБизнесКонсалтинг.
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