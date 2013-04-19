Смертник взорвался в кафе в Багдаде

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию и медиков.

По информации AFP, взрыв в кафе на западе Багдада прогремел в 22.00. Среди погибших, минимум, трое детей.

Ответственность за теракт пока никто не взял.

В последнее время в Ираке отмечается рост напряженности, связанный с противостоянием крупнейших исламских общин - суннитов и шиитов, отмечает РИА Новости. Во времена правления Саддама Хусейна сунниты занимали главное положение в государственных структурах Ирака, однако после свержения диктатуры шииты заняли ряд важных постов, в т.ч. должность премьер-министра.