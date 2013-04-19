Смертник взорвался в кафе в Багдаде
00:11, 19 апреля 2013Мир
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По меньшей мере, 23 человек погибли и несколько десятков получили ранения в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в одном из кафе иракской столицы.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию и медиков.
По информации AFP, взрыв в кафе на западе Багдада прогремел в 22.00. Среди погибших, минимум, трое детей.
Ответственность за теракт пока никто не взял.
В последнее время в Ираке отмечается рост напряженности, связанный с противостоянием крупнейших исламских общин - суннитов и шиитов, отмечает РИА Новости. Во времена правления Саддама Хусейна сунниты занимали главное положение в государственных структурах Ирака, однако после свержения диктатуры шииты заняли ряд важных постов, в т.ч. должность премьер-министра.
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