При взрыве в Техасе погибли, минимум, 5 человек
07:15, 18 апреля 2013Мир
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В результате взрыва на заводе по производству удобрений в штате Техас, погибли как минимум пять человек.
Об этом сообщает местный телеканал KWTX-TV со ссылкой на сотрудников экстренных служб, работающих на месте происшествия.
Представители местных властей ранее заявили, что число пострадавших в результате взрыва может «исчисляться сотнями».
Полиция объявила эвакуацию населенных пунктов, расположенных в радиусе нескольких миль от завода, так как в воздух могли попасть опасные химические вещества.
Взрыв на заводе West Fertilizer, расположенном примерно в 32 километрах к северу от города Вако (Waco), произошел около 19:50 по местному времени. Сообщается, что на территории завода загорелся один из резервуаров с безводным аммиаком, с которого пламя перекинулось на другие постройки.
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