При взрыве в Техасе погибли, минимум, 5 человек

Об этом сообщает местный телеканал KWTX-TV со ссылкой на сотрудников экстренных служб, работающих на месте происшествия.

Представители местных властей ранее заявили, что число пострадавших в результате взрыва может «исчисляться сотнями».

Полиция объявила эвакуацию населенных пунктов, расположенных в радиусе нескольких миль от завода, так как в воздух могли попасть опасные химические вещества.

Взрыв на заводе West Fertilizer, расположенном примерно в 32 километрах к северу от города Вако (Waco), произошел около 19:50 по местному времени. Сообщается, что на территории завода загорелся один из резервуаров с безводным аммиаком, с которого пламя перекинулось на другие постройки.