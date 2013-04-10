Сегодня поляки чествуют память жертв Смоленской авиакатастрофы

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, мероприятия по случаю этой самой трагической в истории страны катастрофы проводят представители официальной власти и крупнейшей оппозиционной партии "Закон и справедливость" (PIS).

Пресс-служба польского правительства сообщила, что премьер-министр Дональд Туск сегодня утром возложил цветы к памятнику жертвам катастрофы на варшавском кладбище "Повонзки".

"Верю, что наступит день, когда эта трагическая годовщина не будет разделять поляков, и можно будет вместе предаться общим размышлениям и общей молитве", - сказал глава правительства, которого цитирует пресс-служба.

Программа официальных мероприятий предусматривает проведение нескольких служб Божьих и церемоний возложения цветов и зажжения свечей в память о погибших - в городах Варшаве, Смоленске и Катыни, в которых примут участие представители польской власти.

Пресс-служба Президента Польши Бронислава Коморовского сообщила УНИАН, что он вместе с супругой и родственниками погибших в Смоленской катастрофе работников президентской канцелярии принял участие в Службе Божьей, которая прошла в первой половине дня в часовне канцелярии.

Отдельные мероприятия организует партия PIS, соучредителем которой был Л.Качинский и которую сейчас возглавляет его родной брат-близнец Ярослав Качинский.

Среди запланированных партией мероприятий, соорганизаторами которых выступил ряд общественных организаций и движений, - выступления политиков в центре Варшавы возле Канцелярии Президента Польши, трансляция заседания специальной группы польских депутатов, которая изучала причины катастрофы, презентация разных видеоматериалов на тему катастрофы, а также выступления артистов в память о погибших.

Мероприятия, организованные оппозиционерами, будут длиться весь день, и завершатся маршем от канцелярии Президента Польши к дому польского правительства, где состоится пикет.

Как сообщал УНИАН, делегация польских высокопоставленных лиц во главе с Президентом 10 апреля 2010 года летела на мероприятия, посвященные 70-й годовщине Катынской трагедии, которая считается одной из наиболее трагических страниц в истории Польши.

Президентский самолет упал при посадке в условиях тумана в аэропорту российского города Смоленск.

Межгосударственная авиационная комиссия, контролируемая российской властью, назвала причиной трагедии ошибки пилотов, которые якобы под давлением высокопоставленных лиц на борту пытались посадить самолет " любой ценой", потому что Президент опаздывал на мероприятия в Катыни.

В официальном польском отчете главной причиной катастрофы также названы ошибки пилотов, из-за которых они оказались слишком низко над землей, где зацепили крылом дерево, в результате чего самолет упал на землю. Но в то же время в отчете указано на соответственность российских диспетчеров, которые, в частности, подавали пилотам неправильные данные о местонахождении самолета.

Политики PIS заявляют, что истинной причиной катастрофы стали "два взрыва", которые разломали крыло самолета и привели к падению.