3/4 России признали неблагоприятными для сельского хозяйства

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на «РБК daily».

Список неблагоприятных регионов планируется использовать при распределении господдержки с учетом правил ВТО.

Минсельхоз РФ оценивал географические и климатические характеристики, качество почв, а также социальные и демографические показатели регионов.

В итоге пять субъектов РФ были признаны полностью непригодными для сельского хозяйства: Камчатский край, Магаданская и Мурманская области, Чукотский и Ямало-Ненецкий округа, большая часть которых лежит в зоне Крайнего Севера.

Остальные 58 субъектов по тем или иным причинам были признаны неблагоприятными для сельского хозяйства: весь Северный Кавказ, крупнейший производитель сои на Дальнем Востоке — Амурская область, а также Калмыкия, Волгоградская, Оренбургская, Воронежская и Саратовская области, Алтайский край, являющийся одним из крупнейших производителей зерна на востоке России.

По данным газеты, благоприятными были признаны только Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края, а также ряд регионов Центральной России.

Правила ВТО ограничивают возможности государства оказывать поддержку сельскому хозяйству. Однако они разрешают помогать фермерам и аграрным компаниям, работающим в неблагоприятных для ведения сельского хозяйства регионах.