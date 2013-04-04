3/4 России признали неблагоприятными для сельского хозяйства
Министерство сельского хозяйства признало 63 из 83 субъектов РФ неблагоприятными для ведения сельского хозяйства.
Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на «РБК daily».
Список неблагоприятных регионов планируется использовать при распределении господдержки с учетом правил ВТО.
Минсельхоз РФ оценивал географические и климатические характеристики, качество почв, а также социальные и демографические показатели регионов.
В итоге пять субъектов РФ были признаны полностью непригодными для сельского хозяйства: Камчатский край, Магаданская и Мурманская области, Чукотский и Ямало-Ненецкий округа, большая часть которых лежит в зоне Крайнего Севера.
Остальные 58 субъектов по тем или иным причинам были признаны неблагоприятными для сельского хозяйства: весь Северный Кавказ, крупнейший производитель сои на Дальнем Востоке — Амурская область, а также Калмыкия, Волгоградская, Оренбургская, Воронежская и Саратовская области, Алтайский край, являющийся одним из крупнейших производителей зерна на востоке России.
По данным газеты, благоприятными были признаны только Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края, а также ряд регионов Центральной России.
Правила ВТО ограничивают возможности государства оказывать поддержку сельскому хозяйству. Однако они разрешают помогать фермерам и аграрным компаниям, работающим в неблагоприятных для ведения сельского хозяйства регионах.