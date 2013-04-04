КНДР перебросила на восток страны баллистическую ракету

КНДР перебросила к своему восточному побережью баллистическую ракету средней дальности, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейские спецслужбы.

Дислоцированный Пхеньяном объект напоминает ракету, которую Северная Корея впервые продемонстрировала на военном параде осенью 2010 года. Радиус ее действия составляет до 4 тыс. км.

В то же время Пентагон сообщил в среду, что США развернут на тихоокеанском острове Гуам систему ПРО с целью усилить оборонный потенциал страны в условиях открытых угроз со стороны Северной Кореи.

Как уточняет радио «Голос Америки», противоракетный комплекс типа THAAD будет оснащен радаром, мобильной пусковой установкой, автоматизированной системой наведения, а также комплектом ракет-перехватчиков.

Газета.ру