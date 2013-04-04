Стрельба на военной базе Форт-Нокс в США: один человек погиб

Один человек убит в результате стрельбы на базе военных сил США Форт-Нокс в штате Кентукки, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Известно, что погибший являлся гражданским и работал в управлении по персоналу на территории базы. Имя жертвы пока не называется.

Как заявил представитель командования базы Крис Грей (Chris Grey), в настоящее время военные и полиция разыскивают преступника, который, предположительно, скрылся на мотоцикле Yamaha. Грей не исключил, что преступников могло быть двое. К расследованию подключились агенты ФБР.

Инцидент произошел в среду на парковке рядом со зданием управления по работе с персоналом. База была закрыта на несколько часов. Подробности пока не сообщаются.