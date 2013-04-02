США направили к берегам Кореи ракетный эсминец

США разместили у берегов Южной Кореи ракетный эсминец USS Fitzgerald, который оснащен многофункциональной боевой информационно-управляющей системой "Иджис", способной сбивать ракеты, сообщает во вторник агентство Франс Пресс.

Эсминец, который ранее был задействован в совместных военных учениях с ВМС Южной Кореи, был направлен к юго-западу от корейского полуострова вместо того, чтобы вернуться в японский порт, как планировалось ранее. Как отмечают СМИ, эта мера связана с обострением отношений между Сеулом и Пхеньяном, отмечают РИА Новости.

По словам источника в министерстве обороны США, переброска эсминца к берегам Южной Кореи поможет укрепить безопасность в регионе.

В начале марта Северная Корея в знак протеста против проведения совместных учений США и Южной Кореи отказалась от всех соглашений с Южной Кореей о ненападении и денуклеаризации, а также прекратила действие Соглашения о перемирии, которое было заключено для окончания Корейской войны 1950-1953 годов с США, воевавшими тогда под флагом ООН. Кроме этого КНДР выступила с угрозой нанести ядерный удар по территории США.

США в ночь на понедельник направили в Южную Корею два истребителя F-22 Raptor, которые примут участие в американо-южнокорейских учениях Foal Eagle.