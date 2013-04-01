Обама посоревновался с детьми в катании пасхальных яиц

Глава государства поучаствовал в традиционном соревновании по катанию яиц и прочел детям книгу под названием "Чика-Чика Бум-Бум", сообщает РИА Новости по информации агентства Франс Пресс.

Сообщается, что в традиционном соревновании по перекатыванию пасхальных яиц деревянной ложкой с длинным черенком Обама победил в первой пятерке конкурсантов, после чего ему пришлось утешать расплакавшегося из-за проигрыша 5-летнего мальчика.

После такой веселой разминки Обама прочел детям книгу "Чика-Чика Бум-Бум" (Chicka Chicka Boom Boom), в которой рассказывается о приключениях букв алфавита, пытавшихся забраться на пальму. "Вот видите, дети, и среди букв есть настоящие проказники", - заключил он после чтения.

Традиция организовывать пасхальные праздники в резиденции президента США ведется с 1878 года. Сокращения бюджетных расходов не помешали проведению мероприятия и в этом году. Деньги были получены от лотереи, в которой разыгрывались билеты в Белый дом.

Гостей встретил сам президент, его супруга, их дочери Малия и Саша, а также пасхальный кролик. Дети смогли принять участие в различных спортивных состязаниях вместе с семейством Обама и звездами спорта. Конкурсы и игры проходили под девизом движения по борьбе с детским ожирением, которое возглавляет Мишель Обама: "Двигайся, бегай и играй!"