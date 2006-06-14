Путин и Саакашвили не пришли к согласию ни по одному проблемному вопросу двусторонних отношений

Полуторачасовая встреча в Константиновском дворце Санкт-Петербурга президентов России и Грузии, закончившаяся сегодня в 00.30, не смогла расставить необходимые точки над "i" в российско-грузинских отношениях.

Как передает РИА «Новости», по окончании разговора собеседники фактически вынуждены были констатировать - у России и Грузии слишком разное видение урегулирования двусторонних отношений, хотя, по словам российского лидера Владимира ПУТИНА, встреча была посвящена поиску путей их урегулирования.

"Взаимные обиды и упреки", как подчеркнул В.ПУТИН, возникают "из-за отсутствия должного уровня контактов и непонимания в действиях друг друга". С ним согласился и лидер Грузии Михаил СААКАШВИЛИ.

Позитив встречи закончился констатацией В.ПУТИНЫМ ежегодного роста товарооборота между странами, а также намеком лидера РФ на то, что проблемой возвращения грузинского вина на российский рынок в скором времени могут заняться премьер-министры двух стран.

Далее стороны перешли к вопросу урегулирования замороженных конфликтов на территории Южной Осетии и Абхазии. "Естественно, за такую короткую беседу, которая у нас состоялась, такие проблемы не решить, но хочу подчеркнуть, что у нас есть желание работать над этими конфликтами в рамках существующих процедур и при поддержке международных организаций. Мы договорились сотрудничать и подумать совместно, как эти процедуры улучшать и сделать их наиболее эффективными", - отметил В.ПУТИН.

М.СААКАШВИЛИ заявил, что Грузия настроена на мирный диалог в вопросе урегулирования конфликтов, в первую очередь, с участием России. «Основной партнер - Россия, и никто в Грузии иллюзий не питает», - сказал он, в то же время добавив: "С другой стороны, идет аннексия, отчуждение земель и собственности нашей страны. В Южной Осетии назначаются российские лица для управления этой территорией - как это еще можно назвать, если не аннексия?". По словам М.СААКАШВИЛИ, Грузия никогда не согласится с тем, что кто-то у нее отхватит или заберет территорию: «Грузия - маленькая страна, и нам больше нечего отдавать, ни одного метра - ни абхазской, ни южноосетинской, никто никогда не получит, пока существует хоть какая-то справедливость в мире», - сказал он.

В свою очередь, В.ПУТИН ясно дал понять собеседнику, что ключ к урегулированию конфликтов заложен в налаживании отношений между осетинским и грузинским, абхазским и грузинским народами путем компромиссов.

М.СААКАШВИЛИ пришлось "с сожалением констатировать, что координации в этом вопросе" между президентами нет.