НАТО отвергло намерения военного вмешательства в Сирию

"У нас нет никакого намерения предпринимать военное вмешательство в Сирию", - сказал он.



По словам Расмуссена, он надеется на то, что международное сообщество сможет объединить усилия и найдет политическое решение сирийской проблемы, сообщает РИА Новости.

Вооруженный конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время в стране погибли около 70 тысяч человек. Сирийские власти заявляют, что противостоят организованным действиям хорошо вооруженных и обученных местных боевиков и наемников из-за рубежа.