НАТО отвергло намерения военного вмешательства в Сирию

10:20, 27 марта 2013
Мир
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НАТО не планирует военного вмешательства в сирийский конфликт, заявил в среду в Москве генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Сірія / Фото: Vestikavkaza.ru

"У нас нет никакого намерения предпринимать военное вмешательство в Сирию", - сказал он.

По словам Расмуссена, он надеется на то, что международное сообщество сможет объединить усилия и найдет политическое решение сирийской проблемы, сообщает РИА Новости.

Вооруженный конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время в стране погибли около 70 тысяч человек. Сирийские власти заявляют, что противостоят организованным действиям хорошо вооруженных и обученных местных боевиков и наемников из-за рубежа.

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