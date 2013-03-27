НАТО отвергло намерения военного вмешательства в Сирию
10:20, 27 марта 2013Мир
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НАТО не планирует военного вмешательства в сирийский конфликт, заявил в среду в Москве генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Конфликт продолжается с марта 2011 года/ Фото: Vestikavkaza.ru
"У нас нет никакого намерения предпринимать военное вмешательство в Сирию", - сказал он.
По словам Расмуссена, он надеется на то, что международное сообщество сможет объединить усилия и найдет политическое решение сирийской проблемы, сообщает РИА Новости.
Вооруженный конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время в стране погибли около 70 тысяч человек. Сирийские власти заявляют, что противостоят организованным действиям хорошо вооруженных и обученных местных боевиков и наемников из-за рубежа.
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