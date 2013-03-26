Южная Корея: КНДР выживет только при отказе от ядерной программы

Об этом заявила президент Южной Кореи Пак Кын Хе во время выступления по случаю третьей годовщины со дня гибели южнокорейского корвета "Чхонан" в Желтом море в 2010 году , сообщает Росбалт.

"Единственным путем выживания для Севера является прекращение провокаций и угроз, отказ от ядерного оружия и ракет, переход в разряд ответственных членов мирового сообщества", — цитируют президента интернет-СМИ.

Пак Кын Хе отметила, что КНДР угрожает национальной безопасности Южной Кореи, напомнив о пуске Пхеньяном баллистической ракеты со спутником и осуществленном третьем ядерном испытании.

Южнокорейский корвет "Чхонан" был затоплен 26 марта 2010 года вблизи межкорейской границы в Желтом море. В результате погибли 46 из 104 членов экипажа. По данным расследования, на останках корабля были обнаружены фрагменты северокорейской торпеды.