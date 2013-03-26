Боливия требует от Чили вернуть выход к Тихому океану
08:50, 26 марта 2013Мир
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Боливия подаст иск в Международный суд в Гааге против Чили в связи с давним территориальным спором.
Боливия потеряла эти земли 130 лет назад / Карта: maps.google.com
Об этом заявил боливийский президент Эво Моралес, сообщает euronews.
Страна хочет вернуть выход к Тихому океану, потерянный в результате войны с Чили более 130 лет назад.
В марте прошлого года переговорный процесс по этому вопросу был заморожен после заявления Моралеса о готовности обратиться в международные инстанции.
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