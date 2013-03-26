Боливия требует от Чили вернуть выход к Тихому океану

Об этом заявил боливийский президент Эво Моралес, сообщает euronews.

Страна хочет вернуть выход к Тихому океану, потерянный в результате войны с Чили более 130 лет назад.

В марте прошлого года переговорный процесс по этому вопросу был заморожен после заявления Моралеса о готовности обратиться в международные инстанции.