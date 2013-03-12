После развода британский министр попал в тюрьму вместе с бывшей женой

Суд счел доказанным обвинения, что пара сознательно пошла на обман, тем самым воспрепятствовав нормальной работе суда, который рассматривал эпизод о нарушении правил дорожного движения с их участием, передает РосБизнесКонсалтинг.

В 2003 году, допустив серьезное превышение скорости, К.Хьюн мог лишиться водительских прав и оказаться в центре скандала. Для спасения репутации он попросил жену взять вину на себя.

Обман вскрылся после того, как В.Прайс уличила К.Хьюна в супружеской измене и рассказала полиции о забытом инциденте. После этого она подала на развод, в материалах которого было указано, что он принуждал ее взять вину на себя. Пара была в браке 26 лет.

К настоящему времени К.Хьюн признал свою вину и ушел в отставку с поста министра.