Российский экипаж разбившегося в Конго вертолета Ми-8 погиб

Как сообщили УНИАН в Следственном комитете РФ, в горной местности Республики Конго в 15-ти километрах юго-западнее населенного пункта Букаву потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр», работавший в Конго по контракту с ООН. На борту воздушного судна находились четверо российских граждан.

«По предварительным данным, воздушное судно вылетело в служебный рейс днем 9 марта 2013 года. Связь с экипажем вертолета пропала за 10 км до посадки. В результате крушения находившиеся на борту воздушного судна члены экипажа погибли на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации принято решение о проведении по данному факту доследственной проверки.

В рамках доследственной проверки следователям предстоит проверить процедуру подготовки экипажа к полёту, техническое состояние самого воздушного судна перед отправкой, а также другие обстоятельства, связанные с инцидентом. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В авиакомпании «ЮТэйр» уточнили, что полет выполнялся в сложных климатических условиях (ливневый дождь) в горной местности. На борту находились только члены экипажа, пассажиров и груза не было.