Польский Сейм сегодня может выразить недоверие правительству Туска

Как передает Польское радио, накануне в польском Сейме прошли дебаты о вотуме недоверия правительству Дональда Туска. Депутаты крупнейшей оппозиционной партии «Право и Справедливость» обвинили коалицию «Гражданская платформа – Польская крестьянская партия» в нарушении демократии, ослаблении государства, неспособности справиться с безработицей, в очень тяжелом положении пенсионеров.

Политики правящей партии Гражданская платформа называют предложение оппозиции о вынесении польскому правительству вотума недоверия нарушением духа Конституции. По словам председателя парламентского клуба Гражданской платформы Рафала Групинского, вотум «не пройдет», потому что «Право и Справедливость» не имеет большинства.

«Клуб Права и Справедливости вынес конструктивный вотум недоверия, не имея на это никаких конституционных оснований – прежде всего, партия не имеет большинства. Законодательство четко указывает – чтобы выступить с вотумом недоверия, нужно иметь сеймовое большинство. В конечном итоге, партия «Право и Справедливость» обосновала выдвижение вотума недоверия правительству тем, что в Сейме создано большинство, которое хочет смены кабинета министров. Но это – неправда» - сказал депутат.