В Польше задумались, как заманить на работу украинцев

Таким образом в стране можно в будущем избежать экономических трудностей, вызванных дефицитом трудовых ресурсов.

Об этом пишет во вторник польская газета Rzeczpospolita в статье "Польша обречена на иммигрантов".

Издание отметило растущее количество иностранцев работающих в Польше последние годы, назвав, что даже этот значительный рост не позволит решить демографические проблемы страны.

По оценкам Евростата, который приводит газета, население Польши к 2050 году уменьшится до 29 млн с нынешних более 38 млн человек, и, по данным экспертов, стране будет необходимо более 5 млн дополнительных рабочих рук.

"Если мы не привлечем иммигрантов, наступит экономический спад и будут проблемы с выплатой пенсий", - говорит газете эксперт по демографии Кристина Иглицка.

Издание напомнило, что польские власти с 2007 года упростили трудоустройство граждан, в первую очередь, граничащий с ней стран, и в прошлом году для иностранцев в рамках упрощенной системы зарегистрировано более 240 тыс заявок на работу.

К.Иглицка, однако, отмечает, что большинство из тех, кто приезжают в Польшу, редко думают о том, чтобы остаться в стране, а планируют переехать в другие страны Евросоюза из-за того, что польские власти не создали благоприятных условий для работы и жизни здесь.

"Трудно получить разрешение на пребывание и работу на дольше, чем полгода, предложение работы - ниже их квалификации, а выпускники должны очень намучиться, чтобы нострифицировать дипломы", - говорит эксперт.

Она отметила, что Польше лучше всего интегрировать в свое общество граждан Украины, Беларуси и России.

"В другом случае за несколько лет нам придется стягивать китайцев, пакистанцев, африканцев и арабов. Для общества - этом может быть большой шок", - добавляет Мирослав Бенецкий из Иниститута миграционных исследований.

Согласно рапорту Energia dla Europy, которым располагает УНИАН, 27 стран Европейского Союза до 2020 года ежегодно будут нуждаться в 0,5 млн иммигрантов, а в последующие годы потребности в новых рабочих вырастет еще больше.

Как сообщал УНИАН, граждане Украины получают более 90% всех заявок на работу по упрощенной системе в Польше, а также имеют самое большое количество разрешений на легальное пребывание в стране.

В тоже время в прошлом году количество заявок на работу для украинцев сократилось впервые за последние 5 лет.

Справка УНИАН. По данным польских властей, в Польше право легального пребывания имеют чуть больше 100 тыс иностранцев, около треть из которых - украинцы.

По неофициальным оценкам, за границами 45-миллионной Украины может работать от нескольких до 5 млн украинцев, около половина из которых в странах Евросоюза, а другая половина в Российской федерации.