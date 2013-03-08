Сотрудников украинской библиотеки в Москве принудительно доставили в полицию

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщила сама Н.Шарина.

«Вчера меня и еще двух сотрудников библиотеки в принудительном порядке доставили в полицию в качестве свидетелей по уголовному делу о якобы избиении Б.Безпалько 17 октября 2011 года, на то время числившимся сотрудником БУЛ», - сказала Н.Шарина.

При этом она подчеркнула, что никакие повестки о рассмотрении этого дела ранее не приходили ни по адресу библиотеки, ни ей домой, поэтому принудительный привод в таком случае противоречит российскому законодательству.

Н.Шарина высказала удивление, что в качестве свидетелей на стороны Б.Безпалько выступают уволенный в 2010 году бывший сотрудник библиотеки Сергей Сокоров (который предлагал БУЛ переформатировать в библиотеку стран СНГ – УНИАН) и Николай Журавлев (по иску которого в мае 2012 года была прекращена деятельность Объединения украинцев России – УНИАН). Причем, как выяснилось, уголовное дело по иску Б.Безпалько было возбуждено в апреле 2012 года, то есть почти через год после этих событий.

При этом Н.Шарина напомнила, что Б.Безпалько уже 1,5 года не является на заседания Мещанского суда Москвы на рассмотрение уголовного дела, в котором он проходит обвиняемым в нанесении ей телесных повреждений.

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«8 февраля 2013 года Мещанский суд Москвы объявил Б.Безпалько в федеральный розыск за систематическую неявку на заседания суда по этому делу», - отметила она.

Директор БУЛ подчеркнула, что 17 октября 2011 года Б.Безпалько нанес ей и еще одной сотруднице телесные повреждения, что задокументировано в соответствии с российским законодательством. По словам Н.Шариной, такая неадекватная реакция со стороны Б.Безпалько была вызвана тем, что она потребовала от него прекратить смотреть порнографические материалы в читальном зале библиотеки.

Н.Шарина сообщила, что на 15 марта запланировано очередное судебное рассмотрение ее иска против Б.Безпалько.

На вопрос УНИАН, почему ее принудительно доставили в полицию, директор БУЛ предположила, что таким образом ее вынуждают забрать заявление против Б.Безпалько.

«На протяжении полутора лет Б.Безпалько никаких действий не предпринимал, а только уклонялся от суда. И тут вдруг перед судебным заседанием 15 марта начинаются такие действия. Очевидно, чтобы вынудить меня пойти на перемирие, чтобы я отозвала свое заявление», - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, 1 марта 2012 года украинская диаспора России заявила, что неизвестные без ее ведома собираются создать новую Федеральную национально-культурную автономию украинцев России (ФНКА УР). В заявлении, которое подписали почти 50 руководителей украинских организаций из всех регионов России, отмечалось, что, по закону о национально-культурных автономиях, граждане Российской Федерации имеют полное право создавать такие организации. Однако, как выяснилось, большинство указанных организаций - соучредителей федеральной автономии не были проинформированы и не давали согласия на участие в учредительном съезде, который прошел 2 марта.

9 апреля Министерство юстиции России зарегистрировало Федеральную национально-культурную автономию «Украинцы России». Председателем правления организации был избран заместитель директора Центра украинистики и белорусистики исторического факультета Московского государственного университета им. Ломоносова Б.Безпалько.

До сих пор эта организация не провела ни одного публичного мероприятия.

7 июня 2012 года Президент России В.Путин включил в Совет по междунациональным отношениям руководителя общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России» Б.Безпалько.

17 января 2013 года 38 украинских общественных организаций России заявили, что ФНКА УР уже почти год возглавляет Б.Безпалько, который «не имеет отношения к украинскому сообществу».

19 февраля 2013 г. Б.Безпалько, несмотря на объявление в федеральный розыск, представлял украинскую общину РФ на заседании Совета при Президенте по межнациональным отношениям, которое проводил В.Путин.