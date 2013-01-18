Украинцы России написали письмо о "засланном казачке"

Об этом говорится в переданном УНИАН открытом письме украинских общественных организаций России, подписанном 38 представителями украинских организаций из разных регионов РФ. Письмо открыто для подписания.

В документе отмечается, что после закрытия украинских организаций федерального уровня - Объединения украинцев России (ОУР) и Федеральной национально-культурной автономии украинцев России (ФНКАУР) украинские общественные организации в регионах приняли решение о создании новой федеральной украинской организации.

«В то же время все мы были свидетелями мутной возни с искусственным созданием «правильной» украинской (федеральной!) организации, которая создавалась подозрительными методами, фактически без участия украинского сообщества России, за его спиной. Остается только догадываться, кому и зачем это было нужно, но 9 апреля 2012 г. была зарегистрирована при чрезвычайно конспиративных обстоятельствах и на удивление быстро новая Федеральная национально-культурная автономия. Подавляющее большинство руководителей украинских общественных организаций из регионов России расценили эти действия как «спланированную акцию, призванную внести раскол в украинское движение в России», - говорится в письме.

По теме: Посла беспокоит раскол украинцев в России

Подчеркивается, что возмущение в украинских организациях вызвал тот факт, что возглавил новую организацию до сих пор никак не замеченный в украинском общественном движении Богдан Безпалько.

По мнению подписантов письма, этот человек известный в основном как автор «примитивных псевдоаналитических опусов с антиукраинским душком», «владелец» «не совсем дружелюбного» к Украине и ее культуре сайта «Русь единая», «член правления национал-патриотической организации «Русское общественное движение» (РОД)».

Кроме того, Мещанский суд Москвы рассматривает уголовное дело по иску сотрудников Библиотеки украинской литературы за нанесение телесных повреждений (ст. 116 ч.1 УК РФ), в котором обвиняемым проходит Б.Безпалько.

Представители украинских организаций считают, что за Б.Безпалько «стоят круги, которые либо не достаточно осведомлены, или же просто не заинтересованы в развитии украинского культурно-просветительского движения в России».

Украинские общественные организаций России также отмечают, что скоро исполнится год, как якобы «действует» новая «автономия», но за это время никто не слышал о хотя бы об одном реальном общественно полезном деле этой «таинственной» организации.

Подписанты просят соответствующие органы российской власти обратить внимание «кто и что этот якобы «представляющий украинцев России» Б.Безпалько».

***

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2012 года украинская диаспора России заявила, что неизвестные без ее ведома намерены создать новую Федеральную национально-культурную автономию украинцев России (ФНКА УР). В заявлении, которое подписали почти 50 руководителей украинских организаций из всех регионов России, отмечалось, что, согласно закону о национально-культурных автономиях, граждане Российской Федерации имеют полное право создавать такие организации. Однако, как выяснилось, большинство указанных организаций-соучредителей федеральной автономии не были информированы и не давали согласие на участие в учредительном съезде, который прошел 2 марта.

«Создание за спиной ОУР и большинства национально-культурных автономий Федеральной национально-культурной автономии, к тому же, без согласия этих автономий (что на юридическом языке квалифицируется как «фальсификация») - является целенаправленной попыткой внести раскол в среду украинских общественных организаций Российской Федерации, самочинно выступать от имени российского украинства», - отмечалось в документе.

По теме: Украинских журналистов в Москве не пустили на съезд

2 марта украинских журналистов в Москве не пустили на учредительный съезд по созданию новой ФНКА УР.

9 апреля Министерство юстиции России зарегистрировало Федеральную национально-культурную автономию «Украинцы России». Председателем правления организации был избран заместитель директора Центра украинистики и белорусистики исторического факультета Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова Б.Беспалько.

До сегодняшнего дня это организация не провела ни одного публичного мероприятия.

7 июня 2012 года Президент России Владимир Путин включил в Совет по межнациональным отношениям руководителя общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России» Б.Беспалько.

Справка УНИАН. 27 января 2010 года решением Верховного суда РФ по иску Минюста была ликвидирована Федеральная национально-культурная автономия украинцев России, которая существовала с 27 марта 1998 года. Иск базировался на жалобе активиста фонда «Родина» Журавлёва, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию».

18 мая 2012 года Верховный суд России окончательно принял решение о ликвидации Объединения украинцев России и исключении его из Единого государственного реестра юридических лиц.

По теме: В Москве создан Украинский конгресс России

24 ноября в помещении Национального культурного центра Украины в Москве состоялся учредительный съезд общероссийской общественной организации «Украинский конгресс России», решение о создании которого было принято украинскими общественными организациями России 26 мая 2012 года.