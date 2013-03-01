Процент недоверия французов к президенту Олланду потянул на рекорд

Такие данные получены в результате социологического исследования, проведенного компанией TNS Sofres для еженедельника Le Figaro Magazine. Это худший показатель для главы государства за все время наблюдений TNS Sofres, то есть с 1981 года.

Как передает Лента.ру, в течение трех месяцев - с ноября по январь - рейтинг Ф.Олланда стабильно держался на уровне 35 процентов. Как отмечается в комментарии газеты Le Figaro, этому способствовала интервенция французских войск в Мали. Однако в феврале президентский рейтинг упал на пять процентных пунктов.

При этом, как отмечает Le Figaro, руководство страны больше не может утверждать, что Президент располагает преданным электоратом. Среди левого электората, на который опирается Ф.Олланд, его популярность падает быстрее общего показателя. По сравнению с январем, он потерял восемь процентных пунктов рейтинга у своих товарищей по Социалистической партии, 16 пунктов у сторонников альянса «Левый фронт», три пункта у ультралевых и 15 пунктов у сторонников коалиции «зеленых».

Также исследование TNS Sofres выявило и падение рейтинга главы правительства Жана-Марка Эро. Если в мае, когда социалисты пришли к власти, премьеру доверяли пятьдесят процентов французов, то теперь - лишь двадцать восемь процентов.

Как и у Президента, в сравнении с январем рейтинг Ж.-М.Эро упал на пять процентных пунктов. Впрочем, Ж.-М.Эро не удалось побить антирекорд среди французских премьеров: его удерживает Эдит Крессон - первая и единственная женщина, возглавлявшая французское правительство.

Le Figaro называет в числе причин растущей непопулярности власти низкие зарплаты в государственном секторе экономики: именно среди госслужащих рейтинги Ф.Олланда и Ж.-М.Эро падают особо быстро - соответственно, на восемь и четырнадцать процентных пунктов за месяц.

Кроме того, по статистическим данным, которые приводит Reuters, число безработных французов достигло в феврале 3,17 миллиона человек: это самый высокий показатель с 1997 года. Президенту-социалисту пришлось публично признаться, что ему будет крайне трудно исполнить предвыборное обещание и остановить рост безработицы к концу 2013 года.

Источник: http://www.lenta.ru/news/2013/03/01/poll/