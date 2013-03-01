УВКБ ООН призывает Украину не выдавать в Таджикистан экс-премьера

Об этом УНИАН сообщила в Агентстве ООН по делам беженцев.

«УВКБ убеждено, что Украина отклонит запрос об экстрадиции и освободит этого человека как можно быстрее, в соответствии со своими обязательствами по международному законодательству», - говорится в сообщении.

В настоящий момент А.Абдуллоджонов находится под временным арестом, пока Генеральная прокуратура Украины рассматривает запрос о его экстрадиции.

УВКБ ООН благодарит власти за доступ, предоставленный УВКБ к этому человеку. «УВКБ остается на связи с беженцем и его украинским адвокатом, а также соответствующими органами власти, в частности Генеральной прокуратурой и Государственной миграционной службой», - сообщили в УВКБ ООН.

В Управлении отметили, что А.Абдуллоджонов был признан беженцем в США, а в соответствии с международным и украинским законодательством, статус беженца имеет международный характер. «То есть, если государство признает человека в качестве беженца, то другие государства должны уважать это признание статуса и обеспечивать соответствующую защиту», - отметили в Управлении, добавив, что такая защита должна включать предупреждение выдворения, то есть насильственного возвращения в страну происхождения, где, как было установлено, он столкнется с вполне обоснованными опасениями преследований.

По теме: В аэропорту «Борисполь» задержали экс-премьера Таджикистана

Как сообщал УНИАН, 5 февраля в международном аэропорту “Борисполь” был задержан гражданина Таджикистана, 1949 года рождения, который 16 лет находился в розыске за совершение ряда преступлений. По данным СМИ, задержанным является бывший премьер-министр Таджикистана А.Абдуллоджонов, который был оппонентом Президента этой страны Эмомали Рахмона на выборах 1994 года. Задержание произошло, когда А.Абдуллоджонов прибыл в Украину из США. На родине А.Абдуллоджонова обвиняют в покушении на Э.Рахмона в 1996 году и причастности к мятежу под руководством полковника Махмуда Худойбердиева в Согдийской области в 1998 году. По данным Интерпола, А.Абдуллоджонов находился в розыске как лицо, причастное к организованным транснациональным преступным группам и терроризму.

На протяжении последнего десятилетия А.Абдуллоджонов жил в США. В своем последнем интервью радио «Свобода» он утверждал, что в действительности выиграл выборы в 1994 году, и Президент Э.Рахмон незаконно объявил себя победителем.