В аэропорту «Борисполь» задержали экс-премьера Таджикистана

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины, не уточнив в то же время, какие он преступления совершил.



Решается вопрос об экстрадиции гражданина Таджикистана.

Радио Свобода уточняет, что в аэропорту был задержан бывший премьер-министр Таджикистана Абдумалик Абдуллоджонов, который был оппонентом президента этой страны Эмомали Рахмона на выборах 1994 года.

Представитель Интерпола в Украине подтвердил таджикской службе Радио Свобода факт задержания бывшего премьер-министра Таджикистана.

На родине Абдуллоджонова обвиняют в покушении на президента Рахмона в 1996 году и причастности к мятежу под руководством полковника Махмуда Худойбердиева в Согдийской области в 1998 году. По данным Интерпола, Абдуллоджонов находился в розыске как лицо, причастное к организованным транснациональным преступным группам и терроризму.