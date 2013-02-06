В аэропорту «Борисполь» задержали экс-премьера Таджикистана

09:47, 06 февраля 2013
Мир
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В международном аэропорту “Борисполь” задержан гражданин Таджикистана 1949 года рождения, который 16 лет находился в розыске за совершение ряда преступлений.

Абдумалик Абдуллоджонов / Фото: radiosvoboda.org

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины, не уточнив в то же время, какие он преступления совершил.

Решается вопрос об экстрадиции гражданина Таджикистана.

Радио Свобода уточняет, что в аэропорту был задержан бывший премьер-министр Таджикистана Абдумалик Абдуллоджонов, который был оппонентом президента этой страны Эмомали Рахмона на выборах 1994 года.

Представитель Интерпола в Украине подтвердил таджикской службе Радио Свобода факт задержания бывшего премьер-министра Таджикистана.

На родине Абдуллоджонова обвиняют в покушении на президента Рахмона в 1996 году и причастности к мятежу под руководством полковника Махмуда Худойбердиева в Согдийской области в 1998 году. По данным Интерпола, Абдуллоджонов находился в розыске как лицо, причастное к организованным транснациональным преступным группам и терроризму.

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