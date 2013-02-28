США решили предоставить невоенную помощь сирийским повстанцам

Об этом сообщил государственный секретарь США Джон Керри в Риме после встречи "Друзей Сирии".

По его словам, США предоставят оппозиции дополнительно 60 миллионов долларов, пишет Радио Свобода.

Как заявил Керри, решение США должно усилить давление на Асада, чтобы он ушел в отставку и освободил путь для демократических преобразований.

На встречу группы «Друзей Сирии» - страны, которые намерены предоставить невоенную помощь оппонентам режима сирийского президента Башара Асада, - съехались представители десятков стран.