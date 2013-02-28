Президент Франции отверг обвинения в поставках оружия в Сирию

Об этом заявил в четверг президент Франции Франсуа Олланд в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Франция держит свое слово. Есть эмбарго, которое было введено Европой, и мы придерживаемся этого эмбарго. Но если с какой-то стороны есть спрос на оружие, нельзя исключить возможности его поставки другими странами, и не в лучшие руки", - сказал Олланд.

Как отмечает РИА Новости, он подчеркнул важность контроля над этим вопросом.

"Если мы не найдем политического решения, то будут поставки оружия не со стороны Франции. Но какая-то часть оппозиционеров сирийской оппозиционной армии получит его, получает его. Мы констатируем это в рамках развития конфликта", - добавил французский президент.

По словам Олланда, вопрос об отмене эмбарго надо решать постепенно. Он выразил надежду на то, что в течение нескольких недель удастся найти политическое решение, которое позволит "покончить с эскалацией конфликта"в Сирии.