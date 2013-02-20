Хорватия может присоединиться к ЕС 1 июля
18:15, 20 февраля 2013Мир
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Комитет Европарламента по иностранным делам считает, что Хорватия готова присоединиться к Европейскому Союзу 1 июля этого года.
Хорватия готова присоединиться к ЕС / Фото: crystaltour.com.ua
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в проекте резолюции депутата Либора Ручека (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Чехия), одобренном сегодня на заседании комитета.
При этом члены комитета призвали три страны ЕС – Словению, Данию и Германию – ратифицировать соглашение о присоединении Хорватии. Остальные 24 страны ЕС уже сделали это.
В проекте резолюции также отмечается, что Хорватия должна продолжать реформы и после присоединения.
Депутаты также призвали Хорватию поделиться своим опытом присоединения к ЕС с другими странами региона Западных Балкан.
Голосование за проект резолюции в сессионном зале Европарламента состоится 11-14 марта.
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