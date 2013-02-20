В РФ возбудили 11 дел против американских родителей российских детей

Об этом сообщил в среду во время "правительственного часа" в Госдуме председатель ведомства Александр Бастрыкин, пишет РИА Новости.

"В связи с рядом возмутительных случаев нарушения прав усыновленных детей нами возбуждено 11 уголовных дел по случаям, когда в США виновные освобождены от ответственности", - сказал Бастрыкин.

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Детский омбудсмен Павел Астахов 18 февраля сообщил об очередном случае гибели в США усыновленного ребенка из России. Астахов заявил, что приемная мать кормила Максима Кузьмина психотропными препаратами, а перед смертью избила его. Мальчик скончался 21 января вскоре после того, как его доставили в госпиталь.