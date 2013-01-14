У Медведева посчитали, что российских семей не хватает 110 тысячам сирот

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом вице-премьер-министр России Ольга Голодец сообщила на совещании в Москве, проведенном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«У нас сегодня в банке данных о детях-сиротах размещены персональные данные более чем о 128 тысячах детей. Это дети, которые сегодня нуждаются в устройстве в семьи… У нас сегодня в стране заявлено 18 тысяч семей, которые готовы принять ребёнка. Они находятся в разной стадии процесса – усыновление, принятие ребёнка», - сказала О.Голодец.

По ее словам, 105 тысяч детей находится в детских домах и учреждениях такого же типа. Остальные дети из 128 тысяч находятся в учреждениях профессионального образования, так как им исполнилось 14 лет и часть из них продолжает обучение и живёт в общежитиях.

При этом она подчеркнула, что в РФ в ближайшее время будет сокращены сроки для оформления процедур оформления опеки и попечительства.

По словам О.Голец, всего в России 654 тысячи таких детей, но подавляющее большинство сирот находится сегодня на различных формах семейного воспитания: усыновлены, под патронатом, под опекой.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2012 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», среди прочего запрещающий усыновление российских детей гражданами США. Данный закон принят в ответ на американский закон, предусматривающий введение визовых санкций против россиян, предположительно ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского в СИЗО. Российские парламентарии назвали свой закон «имени Димы Яковлева» в память 2-летнего российского мальчика, погибшего в США из-за халатности усыновителей.