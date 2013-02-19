Миллиардер-основатель Metro покончил жизнь самоубийством
09:35, 19 февраля 2013Мир
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Немецкий миллиардер Отто Байсхайм, который основал крупнейший ритейлер Metro AG, покончил жизнь самоубийством.
Отто Байсхайму было 89 лет/ Фото:1tvnet.ru
Об этом сообщает Bloomberg.
Байсхайм свел счеты с жизнью после того, как потерял надежду на излечение от продолжительной болезни. Он был найден в своем доме в Роттах-Эгерн.
Байсхайм, который владел 10% акций в Metro, стал управляющим директором компании в 1964 году, когда она была еще частным предприятием. Он значительно сократил свою долю в октябре 2009 года с 18,5%, заявив, что в то время доля в 10% была «стратегически разумной и достаточной».
Байсхайму было 89 лет.
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