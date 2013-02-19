Миллиардер-основатель Metro покончил жизнь самоубийством

Об этом сообщает Bloomberg.

Байсхайм свел счеты с жизнью после того, как потерял надежду на излечение от продолжительной болезни. Он был найден в своем доме в Роттах-Эгерн.

Байсхайм, который владел 10% акций в Metro, стал управляющим директором компании в 1964 году, когда она была еще частным предприятием. Он значительно сократил свою долю в октябре 2009 года с 18,5%, заявив, что в то время доля в 10% была «стратегически разумной и достаточной».

Байсхайму было 89 лет.