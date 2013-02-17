Йеменские силовики освободили из плена похищеного неделю назад голландца

Об этом сообщает в своем заявлении министерство обороны Йемена, передает РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс.

"Силы безопасности освободили голландца, которого похитили боевики между городами Хард и аз-Задия. Его состояние здоровья хорошее, он направлен в столицу Сану", — говорится в заявлении Минобороны.

Ранее МИД Нидерландов сообщал, что проверяет поступившую информацию о похищении голландца в Йемене.

Похищения людей в Йемене совершаются достаточно часто. Как правило, представители местных племен идут на подобные преступления с целью вынудить местные власти освободить из тюрьмы их родственников или выдвигают правительству требования экономического характера, в частности, об улучшении инфраструктуры в регионе их проживания.