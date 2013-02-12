Освобожденные из плена украинцы пока останутся в Таджикистане

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

По его словам, при содействии Посольства Украины в Таджикистане был решен вопрос обеспечения их жильем и питанием за счет местных органов правопорядка.

Таджикской стороной достигнута договоренность о предоставлении украинцам адвоката на бесплатной основе.

По информации правоохранительных органов, освобожденные граждане Украины смогут вернуться на родину в ближайшее время.

Е.Перебийнис напомнил, что в Душанбе были освобождены три гражданина Украины, которые находились в заложниках. Как сообщали СМИ, за освобождение украинских граждан преступники требовали выкуп в сумме 100 тысяч долларов США. Силами спецподразделения МВД Таджикистана 31 января была проведена операция, в результате которой граждане Украины были освобождены.