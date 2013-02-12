Освобожденные из плена украинцы пока останутся в Таджикистане
Освобожденные из плена в Таджикистане украинские заложники остаются в этой стране для проведения необходимых следственных действий в рамках возбужденного по факту их похищения уголовного дела.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.
По его словам, при содействии Посольства Украины в Таджикистане был решен вопрос обеспечения их жильем и питанием за счет местных органов правопорядка.
Таджикской стороной достигнута договоренность о предоставлении украинцам адвоката на бесплатной основе.
По информации правоохранительных органов, освобожденные граждане Украины смогут вернуться на родину в ближайшее время.
Е.Перебийнис напомнил, что в Душанбе были освобождены три гражданина Украины, которые находились в заложниках. Как сообщали СМИ, за освобождение украинских граждан преступники требовали выкуп в сумме 100 тысяч долларов США. Силами спецподразделения МВД Таджикистана 31 января была проведена операция, в результате которой граждане Украины были освобождены.