НАСА транслирует приближение астероида 2012 DA14

В пятницу, 15 февраля, в 19:24 по Гринвичу (21:24 по киевскому времени) мимо Земли на очень близком расстоянии пролетит астероид, известный астрономам, как 2012 DA14, сообщает ТВi.

Его обнаружили только в прошлом году и уже оценивают как крупнейшее небесное тело, которое приблизится к Земле на рекордно малое расстояние - менее 28 тыс. км. Для сравнения - расстояние от Земли до Луны составляет около 380 тыс. км. Астероид диаметром 45 метров пройдет на расстоянии всего лишь 27 500 км от поверхности планеты. К счастью, угрозы столкновения 2012 DA14 с поверхностью Земли нет, считают астрономы.

Точка максимального сближения с Землей будет находиться над Индонезией.

Над территорией Украины прохождения астероида можно будет наблюдать в бинокль.

Прямую трансляцию сближения астероида с Землей ведет NASA.