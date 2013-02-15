НАСА транслирует приближение астероида 2012 DA14
Астрономы предполагают, что метеоритный дождь в России - это лишь частицы астероида, который приближается к Земле.
В пятницу, 15 февраля, в 19:24 по Гринвичу (21:24 по киевскому времени) мимо Земли на очень близком расстоянии пролетит астероид, известный астрономам, как 2012 DA14, сообщает ТВi.
Его обнаружили только в прошлом году и уже оценивают как крупнейшее небесное тело, которое приблизится к Земле на рекордно малое расстояние - менее 28 тыс. км. Для сравнения - расстояние от Земли до Луны составляет около 380 тыс. км. Астероид диаметром 45 метров пройдет на расстоянии всего лишь 27 500 км от поверхности планеты. К счастью, угрозы столкновения 2012 DA14 с поверхностью Земли нет, считают астрономы.
Точка максимального сближения с Землей будет находиться над Индонезией.
Над территорией Украины прохождения астероида можно будет наблюдать в бинокль.
Прямую трансляцию сближения астероида с Землей ведет NASA.