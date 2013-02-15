СМИ: КНДР будет считать санкции ООН равносильными объявлению войны

Газета полагает, что Северная Корея имела полное право испытывать ядерное оружие, "так как речь шла о законном праве на самооборону".

Призывы некоторых стран ввести дополнительные санкции против Пхеньяна Nodong Sinmun называет "серьезной провокацией", по информации интернет-СМИ сообщает Росбалт.

Как сообщалось, глава правительства Японии Синдзо Абэ и южнокорейский президент Ли Мен Бак в ходе переговоров по телефону решили добиваться введения дополнительных международных санкций против Северной Кореи. "Мы должны добиться того, чтобы в СБ ООН приняли резолюцию, в которой будет говориться о введении новых санкций", — цитируют японские СМИ слова Абэ.

Со своей стороны, Ли Мен Бак подчеркнул: "Нам нужна сильная резолюция СБ ООН. Южной Корее и Японии нужно сотрудничать по этому вопросу".

Напомним, КНДР провела третье с 2006 года испытание ядерного заряда мощностью порядка 10 килотонн 12 февраля. Правительство страны заявило, что был взорван "миниатюрный ядерный заряд повышенной мощности", и подчеркнуло успешность проведенных испытаний, которые стали третьими в истории страны. Действия КНДР вызвали жесткую критику всего мирового сообщества, в том числе России, США, Китая и Японии. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание, после чего было заявлено о разработке ответа на ядерные испытания Пхеньяна.

Накануне сообщалось, что китайские специалисты не обнаружили признаков того, что КНДР провела ядерные испытания. 150 датчиков и ловушек изотопов, размещенных на границе с Северной Кореей, не выявили никаких изменений в радиационном фоне, которые указывали бы на проведение ядерного взрыва. По данным BBC News, южнокорейские ученые также не зафиксировали никаких изменений в радиационном фоне вокруг Северной Кореи.