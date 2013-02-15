В Украине ищут пропавшую шесть лет назад британскую девочку

На украинском сайте "Поиск пропавших детей" уже размещена ориентировка с фотографиями ребенка. Волонтеры сообщили, что к ним обратился один из друзей семьи Маккенов и попросил организовать поиски девочки. По его словам, родители Мэдди не исключают, что она может находиться где-то на территории бывшего СССР. Украинские добровольцы распространяют ориентировки вместе с российскими коллегами, передает "Сегодня".

Пропавшую девочку искали даже в Новой Зеландии. Там обнаружили ребенка, очень похожего, на Мадлен, но анализ ДНК показал, что это не она. Британское издание Express приводит заявление детектива Стива Макгрегора: "Мы получили подтверждение из Скотланд-Ярда, что образцы ДНК, которые взяли у девочки, ошибочно принятой за Мадлен Маккейн, не имеют никакого сходства с ДНК пропавшего ребенка".

Из-за внешнего сходства маленькую жительницу Новой Зеландии как минимум дважды принимали за пропавшую Мэдди. Все это, конечно, доставило неудобства семье новозеландской девочки.

Малден Маккен пропала в мае 2007 года на отдыхе в Португалии. Ее родители, Джерри и Кейт, оставили трехлетнюю девочку без присмотра. Точнее, приглядывать за ней супруги поручили еще двум малолетним детям, а сами ушли обедать с друзьями. Когда родители вернулись, дочери уже не было.